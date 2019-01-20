Российские танки приняли участие в параде в Лаосе

Российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М приняли участия в параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
"На военном параде, посвященном 70-летию со дня основания Народной армии Лаоса, была продемонстрирована российская военная техника, принятая Лаосской Народно-Демократической Республикой на вооружение", — рассказали в Минобороны.
Танки были переданы в соответствии с обращением президента республики в рамках оказания военно-технической помощи.
Представительство Минобороны начало работать во Вьентьяне. Специалисты будут работать над расширением военного и военно-технического сотрудничества между странами. Планируется проработать такие направления, как обучение лаосских военнослужащих в России, командирование российских военных специалистов в качестве консультантов.
Комментарии
ну так в цивилизованые страны этот хлам не пускают, берут только страны третьего мира и то потому что бесплатно)