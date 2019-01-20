Алтайские танцоры выступили на Фестивале российской культуры в Индии

12 января 2019 года в городе Тривандрум (Индия) состоялось торжественное открытие Фестиваля российской культуры, посвященного Году театра в России. Мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры.
На церемонии открытия выступила известная в Алтайском крае и за ее пределами танцевальная группа Larisa Dance Show. Это уже пятый их гастрольный тур в Индию, но в этом году команду составили не только участники основного состава, но и молодежная группа студии танца "Лариса".
По словам руководителя делегации, в юбилейной программе участники студии постарались провести тему русского искусства – использовали музыку С.Прокофьева, стихи С. Есенина, мелодии Русских романсов.
Танцевальная команда из 16 человек провела индийских зрителей через сибирскую зиму, показала популярные танцевальные направления и даже поиграла со зрителем в огромные снежки.
В торжественном вечере приняли участие индийские политические и общественные деятели, студенты и преподаватели местных вузов, соотечественники и журналисты. Главными гостями стали: министр туризма и культуры правительства штата Керала и Генеральный инспектор полиции штата Керала.
Помимо открытия фестиваля, наши ребята приняли участие в кулинарном шоу, посвященному русской кухне, в комплексном мероприятие "Русский Фестиваль" в природном парке "Джатаю", расположенном в округе Коллам и стали "гвоздем программы" на закрытии второго по величине в Азии Литературного фестиваля в городе Каликут.
В своем выступлении почетный консул России в Индии и директор РЦНК в Тривандруме Ратиш Наир отметил, что студия танца "Лариса" и РЦНК в Тривандруме являются хорошим примером многолетней культурной дипломатии между Россией и Индией.
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