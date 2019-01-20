Турист из России разбился после падения с балкона отеля на горнолыжном курорте Корвара в итальянских Альпах, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Alto Adige.
Инцидент произошел 19 января около 15:00. 41-летний россиянин выпал с балкона своего номера в отеле Greif. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Обстоятельства гибели мужчины неизвестны.
Путешественник прилетел на курорт вместе со своей семьей. 20 января ему исполнилось бы 42 года.
Отмечается, что это был третий несчастный случай в Южном Тироле за несколько часов. Утром два человека погибли после схода лавины.
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