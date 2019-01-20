YouTube удалил комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде

Администрация YouTube удалила из общего доступа фильм "Праздник", сообщил в своем Facebook режиссер фильма Алексей Красовский.
Фильм был выложен 3 января. Его премьера планировалась на 31 декабря, но в связи с трагедией в Магнитогорске, где произошел взрыв и погибли 39 человек, Красовский принял решение отложить "выход в прокат".
"Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать. Вот же идиоты! Раздача в ВК у меня на странице пока жива, можете посмотреть там если не видели: https://vk.com/video495693301_456239039", — написал Красовский.
Стоит отметить, что фильм, который режиссер выложил в свободный доступ, смог собрать миллион просмотров за две недели.
Комедия рассказывает о встрече Нового года зажиточной семьей в блокадном Ленинграде. В то время, когда одни вынуждены собирать хлебные крошки, в этой семье на столе деликатесы. Молодой человек привел в гости свою знакомую, которой пришлось объяснять, откуда у них целая булка хлеба. А ведь ей даже еще не показывали консервы, баранки, сало, капусту, салаты, мясо, шампанское и прочее.
Фильм еще до его выхода попытались запретить. В частности, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак утверждал, что в производстве находится "черная комедия о трагической странице в жизни советских людей".
Красовский не подавал заявку на прокатное удостоверение, потому что был уверен в отказе после поднятого в Сети скандала.
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