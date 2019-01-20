Актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются уже больше месяца, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что Питт и Терон начали встречаться еще до Рождества. К середине января они перестали прятаться. Всю минувшую неделю на любом публичном мероприятии они появлялись вместе.
Эти отношения стали первым серьезным романом Питта после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году. Сейчас ему 55 лет, а его новой возлюбленной — 43 года.
Их познакомил Шон Пенн. Брэд пришел на просмотр фильма "Если бил-стрит могла бы заговорить", ведь он был исполнительным продюсером картины. Показ должен был состояться в частном доме на Голливудских холмах. Шарлиз на том мероприятии была специальным гостем.
"Они смеялись, его рука обнимала ее за талию. В какой-то момент он подмигнул ей. Они оба выглядели по-настоящему счастливыми", — сообщил изданию источник, который присутствовал на той вечеринке.
Ранее Шарлиз Терон состояла в отношениях с Киану Ривзом, Райном Рейнольдсом, Александром Скарсгардом и Шоном Пенном. Брэд Питт кроме Анджелины Джоли крутил романы с Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Синиттой.
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