Сибирскую путешественницу Бабу Лену похоронили в Красноярске

Пожилую путешественницу из Сибири Бабу Лену, ставшую знаменитой под конец жизни, похоронили в Красноярске, сообщает "РИА Новости".
Елена Ерхова умерла от онкологии 17 января. Ей исполнился 91 год. Страна узнала о путешественнице в 2016 году. Пенсионерка вела свой блог, в котором рассказывала о поездках по миру.
После того, как она стала знаменитой, у нее появились благотворители и спонсоры, а до этого она тратила свои пенсионные накопления.
Знаменитую путешественницу госпитализировали перед Новым годом. У нее диагностировали рак четвертой степени.
Родные и близкие попросили журналистов пока что их не беспокоить. Семья надеется в тишине пережить утрату.
Пенсионерка успела побывать в Карловых Варах, в Польше, Турции, во Вьетнаме. В ее планах были путешествия и в другие страны, в том числе далекие и экзотические.
Путешественницу похоронили в Красноярске на Шинном кладбище.
Комментарии
осенью она была в Белокурихе, а там с онкологией делать нЕчего