Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью преимущественно без осадков, в восточных районах местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением по югу края до 9-14 м/с.
Температура ночью -10...-15, в восточных районах местами до -21, местами по югу края -4...-9. Днем -3...+2 местами по востоку до -9. Днем в отдельных районах снег,мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с местами по югу края порывы 17-22 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -11...-13, днем -2...-4. Ночью без осадков,возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В конце дня небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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