Подробности драки между таксистом и автолюбителем после ДТП в Барнауле

Подписчик паблика "Инцидент Барнаул" стал очевидцем вчерашней драки на улице Малахова между таксистом и автолюбителем.
По словам очевидца, водитель такси "Яндекс" на автомобиле Лада совершил ДТП с автомобилем Тойота Калдина.
Он отметил, что водитель и пассажир такси были в состоянии опьянения. Предположительно, даже не алкогольного.
Развязалась драка. Водителю такси понадобилась медицинская помощь — он упал и отключился. Крови, как отметил очевидец, не было. Ранее сообщалось о луже крови.
Он также сообщил, что таксист предлагал откупиться на месте: "Денег нет, заберите машину и уладим вопросы без ДПС".
После приезда ДПС водителя такси забрали в отделение.
Хозяин автомобиля, который сдал его в аренду таксисту, также приехал. Однако автомобиль забрать он уже не смог, поскольку его увезли на эвакуаторе.
Комментарии