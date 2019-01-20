Мужчина угнал автомобиль с семилетним ребенком внутри, пока его родители купались в проруби, сообщает Life shot.
В Красноярске семья на Крещение приехала к купели. Папа и мама пошли окунаться в воду, а семилетнего сына оставили в машине. Ребенок уснул. В этот момент и произошел угон.
Окунувшись родители вернулись к машине, но ее на месте не оказалось. Позвонили в полицию — стали искать.
После родителям позвонил сын и сообщил, что находится не в том месте, где засыпал.
Оказалось, что угонщик не заметил спящего ребенка на заднем сиденье. А когда увидел, то бросил машину и сбежал.
Мужчина задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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