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Мужчина на Крещение угнал авто с ребенком, пока семья окуналась в проруби

, ИА "Амител"
Угонщик не заметил спящего ребенка на заднем сиденье

Фото: supercar-new.ru

Мужчина угнал автомобиль с семилетним ребенком внутри, пока его родители купались в проруби, сообщает Life shot.

В Красноярске семья на Крещение приехала к купели. Папа и мама пошли окунаться в воду, а семилетнего сына оставили в машине. Ребенок уснул. В этот момент и произошел угон.

Окунувшись родители вернулись к машине, но ее на месте не оказалось. Позвонили в полицию — стали искать.

После родителям позвонил сын и сообщил, что находится не в том месте, где засыпал.

Оказалось, что угонщик не заметил спящего ребенка на заднем сиденье. А когда увидел, то бросил машину и сбежал.

Мужчина задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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