Новые поправки в закон № 52-Ф3, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах, вступят в силу до конца января, сообщает Nation News.

Теперь шуметь и веселиться до самого утра можно будет только в новогодние праздники. Согласно нововведениям, в любые другие праздничные дни любой шум будет запрещен с 22:00 до 10:00 следующего дня.

Ремонт в квартире теперь допускается проводить не более шести часов в день. В этом случае даже установлен четкий перерыв в работах между 13:00 и 15:00. Авторы инициативы считают, что в эти часы у малышей как раз "тихий час", которому ничего не должно мешать.

Кроме того, поправки устанавливают и конкретный допустимый уровень шума. Так, ночью он не должен превышать 30 децибел. Так что за громкий храп вполне могут оштрафовать, поскольку в среднем имеет громкость от 20 до 80 децибел.

Обычная речь человека звучит на уровне 40 децибел. Тикание часов — 30, автомобильная сигнализация — 100 децибел. Рыдания и плач младенца дают шум в 80 децибел. Приблизительно на этом же уровне и выше звучит собачий лай, а также ссора между нетрезвыми людьми.