Новые поправки в закон № 52-Ф3, регулирующий уровень шума в многоквартирных домах, вступят в силу до конца января, сообщает Nation News.
Теперь шуметь и веселиться до самого утра можно будет только в новогодние праздники. Согласно нововведениям, в любые другие праздничные дни любой шум будет запрещен с 22:00 до 10:00 следующего дня.
Ремонт в квартире теперь допускается проводить не более шести часов в день. В этом случае даже установлен четкий перерыв в работах между 13:00 и 15:00. Авторы инициативы считают, что в эти часы у малышей как раз "тихий час", которому ничего не должно мешать.
Кроме того, поправки устанавливают и конкретный допустимый уровень шума. Так, ночью он не должен превышать 30 децибел. Так что за громкий храп вполне могут оштрафовать, поскольку в среднем имеет громкость от 20 до 80 децибел.
Обычная речь человека звучит на уровне 40 децибел. Тикание часов — 30, автомобильная сигнализация — 100 децибел. Рыдания и плач младенца дают шум в 80 децибел. Приблизительно на этом же уровне и выше звучит собачий лай, а также ссора между нетрезвыми людьми.
Комментарии
штраф за храп - чё совсем охренели, человек наверно по своей воле специально храпит ага да?!
зато хворост разрешили собирать благодетели
а что младенцам по ночам реветь запретили чтоли?
очень странно...
а вот громкую музыку и топот от ночных дискотек запретить нужно
21.01.2019 09:22 Можно и налог на храп ввести. В конце концов - это привилегия, которая не всем доступна, но о которой людям вокруг может быть известно. Заплатил налоги и храпи спокойно, вот и всё.
Вы там не проснулись что ли, журналисты?
Не выше 30 Дб - это у соседей должно быть.
Если у вас занавеска между соседями тогда да, не разговаривать, не храпеть.
Тикание часов — 30,
Теперь часы на ночь вырубать?
Ну все. Вечером ребенку скажу, чтоб ночью не просыпался и не плакал!