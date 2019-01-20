Член Совфеда Алексей Пушков в своем Twitter, комментируя появление эсминца Donald Cook, призвал американские корабли "держаться подальше" от российских берегов.
Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 января 2019 г.
Пушков заявил, что американские ВМС в последнее время "зачастили в Черное море". Он подчеркнул, что на самом деле заходы кораблей США в российские территориальные воды не имеют отношения к американской безопасности.
"Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают", — отметил сенатор.
В субботу, 19 января, эсминец Donald Cook вошел в воды Черного моря. По словам пресс-службы шестого флота ВМС США, американские военные проводили операцию по обеспечению безопасности и укреплению стабильности вместе со своими партнерами по Североатлантическому альянсу и союзниками в регионе. За маршрутом корабля следили силы Черноморского флота России, сопровождать его вышел российский сторожевик "Пытливый".
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