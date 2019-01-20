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Помощник Путина назвал неудачными заявления Японии по мирному договору

, ИА "Амител"
Владимир Путин назначил встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на 22 января

Фото: kommersant.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что предложения Японии по мирному договору являются причиной проблем на переговорах.

СССР объявил войну Японии в августе 1945 года, за несколько недель до ее капитуляции. Тогда советские войска заняли Курильские острова, которые до сих пор остаются основным препятствием для достижения мира между странами. Этот спор не дает заключить официальный мирный договор.

Владимир Путин назначил встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на 22 января. Планируется обсудить заключение мирного договора между Японией и Россией. Однако претензии Японии на Южные Курилы, как считает Ушаков, однозначно усложнят предстоящие переговоры. 

Ушаков отметил, что заявления японской стороны по мирному договору были крайне неудачными: "Усложнили переговорный процесс, это точно".

Абэ ранее заявил, что разногласия в территориальном вопросе между Москвой и Токио невозможно решить до тех пор, пока "русские не согласятся с переходом принадлежности" Курильских островов. По его словам, россияне, которые живут сейчас на четырех из них, должны принимать участие в обсуждении будущего района. Он подчеркнул, что не собирается выгонять россиян, а хочет "убедить их в том, чтобы они согласились принять переход островов под японскую принадлежность".

Абэ планирует продолжить и дальше обсуждать судьбу Курил с Путиным. Разговоры, как он считает, позволят достичь решения проблемы, которое могло бы устроить все стороны.

"Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору — вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода", — отметил Абэ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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