Село Заковряшино Крутихинского района Алтайского края скоро будет досрочно переизбирать местных депутатов. Действующий состав пришлось распустить из-за проблем с декларациями. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле сообщил председатель краевого парламента Александр Романенко.

"К сожалению, полностью прекратил работу Совет депутатов шестого созыва в селе Заковряшино Крутихинского района. Там из 13 депутатов трое сложили полномочия по инициативе прокуратуры, шесть — по личному заявлению. Будут назначены новые выборы", — сообщил Романенко.

Напомним, что ошибки в декларациях в 2018 году были обнаружены у городских депутатов Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также народных избранников сельского и районного уровней. Некоторые из местных депутатов уже лишены полномочий по этой причине. В Барнауле сейчас проходит суд по рассмотрению дел шести депутатов из 14-ти, у которых прокуратура обнаружила неточности. В Бийске до суда дошли дела семи депутатов. В Новоалтайске вопросы к 11-ти депутатам, но пока только на уровне прокуратуры.

"По опыту знаю: никто ничего не пытается скрывать, это неправильное и недостаточно скрупулезное заполнение декларация. В таких ситуациях мы видим действительно только ошибки, только невнимательность. В Новоалтайске, рассчитываем, что всё ограничится обсуждением. Что касается Бийска и Барнаула, то надеемся, суд усмотрит невнимательность и до лишения мандатов не дойдет, но если так, то воспримем это как должное", — сказал Александр Романенко.

Он напомнил, что в крае более 1,6 тысяч поселений, более 700 органов местного самоуправления, 7,5 депутатов разного уровня. Для Алтая итак проблемно формировать депутатский корпус, а федеральный законодатель требует ещё, чтобы каждый декларировал свои доходы. Причем, для депутатов федерального и регионального уровня есть послабление в этом вопросе: выявленные неточности рассматриваются на площадке самого законодательного органа (например, в Госдуме или АКЗС), а по местным прокуратура имеет право сразу обращаться в суд.

"Это не справедливо. Если уж говорить о коррупции, то в большей степени ей будут подвержены депутаты высшего уровня, нежели сельского поселения, там итак всё на виду", — добавил спикер АКЗС.

Александр Романенко признал, что и у него, и у краевых депутатов, даже опытных, в декларациях встречаются ошибки. Работа, может, и не трудная, но требующая большого внимания. Нужно обратиться во все банки, с которым когда-то было взаимодействие, и просить выписку о счетах, даже если вы точно знаете, что их там нет. Обращаться в торговые сети, некоторые из которых имеют практику открытия счетов, о которых вы можете просто не помнить, посоветовал он. И заверил, что теперь АКЗС будет ещё тщательнее разъяснять и помогать заполнять декларации не только краевым, но и муниципальным депутатам.