Задержаны 15 человек за крещенские купания рядом с резиденцией Путина

Полиция задержала 15 человек, проникших на территорию резиденции Владимира Путина в Москве, которые захотели искупаться на Крещение в реке Неглинке, сообщает "Московский комсомолец".
Задержание произошло в ночь на 19 января. Группу людей задержали в Крещенскую ночь за проникновение на режимный объект на площади Революции. Среди них 10 мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 29 лет.
Отмечается, что люди, чтобы добраться до реки, проникли в водосточную канализацию рядом с резиденцией президента России.
Задержанные отметили, что нашли объявление о купании в реке Неглинке в Крещенскую ночь.
Руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников, диггер Даниил Давыдов объяснил ситуацию "Медиазоне". Он рассказал, что у некоторых людей есть традиция купаться в коллекторе реки Неглинки.
"Правоохранительные органы, конечно, знали об этой традиции неформальных представителей молодежи, поэтому в праздник Крещения выставили под землей патрули и задержали нарушителей", — отметил Давыдов.
Комментарии
Кто-то опять зассал?!
*Подземные патрули полиции* это как вообще?
ну и в чем проблема
Даниил Давыдов объяснил ситуацию , что у некоторых людей есть традиция купаться в коллекторе реки Неглинки.
улыбнуло
21.01.2019 09:36
- гость -
Кто-то опять зассал?!
у нас все коллекторы свободны, так что иди ныряй сколько хочешь
бравые менты диггеров поймали. они там с 80-х купаются.
хотели в освященной водице после самого искупаться, но подземные патрули не дремлют)))
а это запрещено? "как смешь ты своим нечистым рылом... " ?
21.01.2019 09:52
- гость -
Как свободны?! Написано же - менты повязали! "Задержание произошло в ночь на 19 января".
21.01.2019 10:30- гость -
А мы завтра к вам домой окрестных "свободолюбивых" бомжей пришлём, и вы им объясните про нечистое рыло.
А спецслужбы молодцы, нужно ещё выявить провокаторов, разместивших объявление.