Задержаны 15 человек за крещенские купания рядом с резиденцией Путина

Полиция задержала 15 человек, проникших на территорию резиденции Владимира Путина в Москве, которые захотели искупаться на Крещение в реке Неглинке, сообщает "Московский комсомолец".

Задержание произошло в ночь на 19 января. Группу людей задержали в Крещенскую ночь за проникновение на режимный объект на площади Революции. Среди них 10 мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 29 лет.

Отмечается, что люди, чтобы добраться до реки, проникли в водосточную канализацию рядом с резиденцией президента России.

Задержанные отметили, что нашли объявление о купании в реке Неглинке в Крещенскую ночь.

Руководитель отдела подземных архитектурных исследований Всероссийского общества охраны памятников, диггер Даниил Давыдов объяснил ситуацию "Медиазоне". Он рассказал, что у некоторых людей есть традиция купаться в коллекторе реки Неглинки.

"Правоохранительные органы, конечно, знали об этой традиции неформальных представителей молодежи, поэтому в праздник Крещения выставили под землей патрули и задержали нарушителей", — отметил Давыдов.