Глава Крыма Сергей Аксенов на сайте регионального правительства поздравил жителей полуострова с Днем Республики.
20 января 1991 года в ходе референдума о государственном и правовом статусе Крыма жители полуострова единогласно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного СССР.
Аксенов назвал 20 января, знаковой датой в истории полуострова. Он упомянул референдум, который прошел в регионе в 1991 году, и назвал его важным событием. По его словам, оно сыграло особую роль в судьбе крымчан, поскольку благодаря автономному статусу местные жители "противостояли агрессивной украинизации". Они, как отмечается, остались "частью Русского мира", сохранили согласие и стабильность.
Референдум помог местным жителям "забыть о "ледниковом периоде" украинской аннексии", добавил глава Крыма.
Он также напомнил о приближающейся пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, назвав этот период временем свободы и развития региона.
Аксенов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю и за твердую гражданскую позицию: "Уверен, что вместе мы решим любые проблемы и превратим Крым в самодостаточный, процветающий регион России".
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