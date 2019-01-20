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Крымчанам рассказали о "ледниковом периоде" и поблагодарили за любовь

, ИА "Амител"
Аксенов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю и за твердую гражданскую позицию

Фото: tass.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов на сайте регионального правительства поздравил жителей полуострова с Днем Республики. 

20 января 1991 года в ходе референдума о государственном и правовом статусе Крыма жители полуострова единогласно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе обновленного СССР.

Аксенов назвал 20 января, знаковой датой в истории полуострова. Он упомянул референдум, который прошел в регионе в 1991 году, и назвал его важным событием. По его словам, оно сыграло особую роль в судьбе крымчан, поскольку благодаря автономному статусу местные жители "противостояли агрессивной украинизации". Они, как отмечается, остались "частью Русского мира", сохранили согласие и стабильность.

Референдум помог местным жителям "забыть о "ледниковом периоде" украинской аннексии", добавил глава Крыма.

Он также напомнил о приближающейся пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, назвав этот период временем свободы и развития региона.

Аксенов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю и за твердую гражданскую позицию: "Уверен, что вместе мы решим любые проблемы и превратим Крым в самодостаточный, процветающий регион России".

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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