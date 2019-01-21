Глава Минстроя Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в ближайшее время может быть принято постановление о добавлении сильно пахнущих реагентов в бытовой газ.

Якушев отметил, что сейчас бытовой газ практически не имеет запаха. Добавление же специальных компонентов требует денежных затрат. Это увеличит стоимость, но поможет избежать несчастных случаев, связанных с утечками газа.

"Вопрос добавления так называемых одорантов, то есть этого специфического запаха, не отрегулирован. Такое постановление мы внесли и думаем, что в ближайшее время это будет принято", — рассказал министр.

Власти России намерены усилить меры безопасности после происшествий в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.

Также будут проведены внеплановые проверки газового оборудования.

Ранее сообщалось о предложении заставить россиян заменить пластиковые окна на специальные.