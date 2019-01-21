Глава Минстроя Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в ближайшее время может быть принято постановление о добавлении сильно пахнущих реагентов в бытовой газ.
Якушев отметил, что сейчас бытовой газ практически не имеет запаха. Добавление же специальных компонентов требует денежных затрат. Это увеличит стоимость, но поможет избежать несчастных случаев, связанных с утечками газа.
"Вопрос добавления так называемых одорантов, то есть этого специфического запаха, не отрегулирован. Такое постановление мы внесли и думаем, что в ближайшее время это будет принято", — рассказал министр.
Власти России намерены усилить меры безопасности после происшествий в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.
Также будут проведены внеплановые проверки газового оборудования.
Ранее сообщалось о предложении заставить россиян заменить пластиковые окна на специальные.
Комментарии
Якушев отметил, что сейчас бытовой газ практически не имеет запаха.
не знаю как с природным, но сжиженный таки дюже сиильно попахивает....
Ранее сообщалось о предложении заставить россиян заменить пластиковые окна на специальные.
а вот это архи-правильное решение в рамках рыночной экономики - ввп страны надо повышать )))
Возможно, надо готовить пищу только на электрических плитах (духовки, скороварки, микроволновки, тостеры, ...). Или проще трубу с газом и всеми датчиками в каждую квартиру....
Нашли проблему, сколько людей гибнет от взрывов газа в год, 50, 100 человек, не больше, от алкогольного отравления только за новогодние праздники погибло 12000 человек
21.01.2019 09:50
Doka
за 10 лет в России погибло человек:
от взрывов газа 500
от удара током 5000
от пожара ,
вызванного
электричеством 50 000
21.01.2019 11:05 Вывод: повысить стоимость на электроэнергию, чтобы снизить смертность от пожаров, вызванных электричеством.