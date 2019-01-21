Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам свойственна любовь к рабству и неприязнь к демократическим ценностям, сообщает "РИА Новости".

"Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии", — заявил Ющенко в эфире местного телеканала.

Также он рассказал, что литературный классик Алексей Толстой в свое время говорил о существовании разной Руси.

"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь", — отметил Ющенко.

Однако у историков есть серьезные сомнения в подлинности такого высказывания Толстого. Речь, во-первых, идет не об Алексее Николаевиче, а об Алексее Константиновиче. Кроме того, как выясняется, цитата всплыла в интернете в августе 2008 года, после конфликта России и Грузии. И, как отмечается, распространили ее украинские националисты, существенно исказив высказывание.