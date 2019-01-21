Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам свойственна любовь к рабству и неприязнь к демократическим ценностям, сообщает "РИА Новости".
"Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии", — заявил Ющенко в эфире местного телеканала.
Также он рассказал, что литературный классик Алексей Толстой в свое время говорил о существовании разной Руси.
"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь", — отметил Ющенко.
Однако у историков есть серьезные сомнения в подлинности такого высказывания Толстого. Речь, во-первых, идет не об Алексее Николаевиче, а об Алексее Константиновиче. Кроме того, как выясняется, цитата всплыла в интернете в августе 2008 года, после конфликта России и Грузии. И, как отмечается, распространили ее украинские националисты, существенно исказив высказывание.
Комментарии
Детская песенка "На хвастуна не нужен нож, ему немножко подпоёшь - и делай с ним что хошь"... Вот бывшим братьям и рассказывают что оне такие все гейропейцы в отличии от москальской орды. Галицийские рогули - носители мировой культуры, смех да и только. Да не свобода у вас, а махновщина с избиениями несогласных, а это отнюдь не европейские ценности.
Ему-то откуда знать, что хотят россияне, да и Толстого он вряд ли читал. Сказочник.
Рабская психология в крови, это верно. Это же надо так самим над собой издеваться, что страной правили 400 лет не славяне! А теперича народ не хочет президента избирать по Конституции - царя ему подавай!
это Раиссия не такая, как все. весь мир против неё, враги окружают- гейропа, пиндосы, узкоглазые, чурки. прямо как Севкорея или Венесуэла. хотя в последней парламент и народ против диктатора борются и даже назвали его узурпатором.
Правильно все говорит, у большинства до сих пор рабская психология
Какие 400? Пришли, создали Русь и начали управлять шведы. Потом управляли татаро-монголы через князьков, которые снимали дань с населения и отдавали монголам чтобы у них был ярлык на княжение. Потом Софушка Полеолог, потом по-французски только разговаривали, потом в конце 20 века оказалось что у императоров одна немецкая кровь
21.01.2019 09:35
- гость -
Какие 400? Пришли, создали Русь и начали управлять шведы. Потом управляли татаро-монголы через князьков
вам бы подлечиться и больше не давать себя зомбировать
Хохлы соскучились по холопству польскому, потом плакать будете и проситься обратно...
Никакой Руси тайги или киевской...
Русь одна была, Матушка- Русь на весь континент распространялась
а что вы хотели в стране с отрицательным отбором, когда все самые умные или уничтожаются, или бегут на запад.
21.01.2019 09:41
- гость -
Если даже в википедии написали такое, то я боюсь тебя ждет огорчение в более серьезных трудах:
Получив власть над новгородскими землями после смерти Рюрика, как регент его малолетнего сына Игоря, Олег захватил Киев и перенёс туда столицу, объединив тем самым два главных центра восточных славян. Поэтому нередко именно он, а не Рюрик, рассматривается как основатель Древнерусского государства.
Точное происхождение Олега в «Повести временных лет» не указывается. Предания, связанные с его личностью, сохранились также в полумифической скандинавской саге об Одде Орваре (Стреле), что свидетельствует о широкой известности князя в Скандинавии[5].
Русское произношение имени Олег возникло, вероятно, от скандинавского имени Хельге[en][7], что означало изначально (на протошведском — Hailaga) «святой», «обладающий даром исцеления»[8]. Из саг известны несколько носителей имени Helgi, время жизни которых датируют VI—IX веками[9]. Историк-скандинавист Е. А. Мельникова выводит его от сканд. прилаг. helgi, heilagr — «священный», «сакральный»[10].
Русь была Киевской, а Московией называли улус Золотой Орды. смотрите итальянские и немецкие карты 14 века.
Все правильно говорит . Так оно и есть . Просто - холопы . Когда только до них это дойдет ?
не улус, а УРУС
княгиня Урусова была когдато, сестра боярыни Морозовой
16 боярских самых знатных родов правили, пока их не истребили постепенно Романовы, боясь конкурентов на трон
видели затмение? нет? а оно есть и началось! оттого здесь и срач
не улус, а УРУС
=========ошибаетесь============
Крымский улус Золотой Орды — Википедия
Московия - это Орда Залесская - часть улуса Чжечи Золотой Орды
Московский улус - часть Золотой Орды
В конце 1674 года боярыня Морозова, её сестра Евдокия Урусова и их сподвижница жена стрелецкого полковника Мария Данилова были приведены на Ямской двор, где пытками на дыбе их пытались переубедить в верности старообрядчеству. Согласно житию Морозовой, в это время уже был готов костёр для её сожжения, но Феодосию спасло заступничество бояр, возмущённых возможностью казни представительницы одного из шестнадцати высших аристократических семейств Московского государства.
ну так двумя перстами крестилась, анчутка.
сказку Пушкина возьми Руслан и Людмила, так в ней Руслана называют урусом
21.01.2019 10:26
- гость -
ну так двумя перстами крестилась, анчутка.
не хотелось бы затрагивать религиозные войны, но не повод за такое голодом до смерти замучать лучших представителей боярского рода
это как за пару картинок Мотузную под суд, а вот Быкову можно оправдывать фашизм ВОВ и читать лекции молодежи на эти темы, и правосудие молчит...ну не заметили они нарушений...
21.01.2019 10:08
- гость -
они до сих пор РРР не выговаривают
21.01.2019 10:28
- гость -
может там плавающая согласная р-л типа б-в (Вавилон-Бабилон)
в интернете только УЛУС.
Урус хан это ордынское родовое имя.
Быкову можно оправдывать фашизм
===================================
он не оправдывал, а предположил, что если бы гитлер не зверствовал, на его стороне против сталина воевали бы не 2 000 000 русских, а намного больше.