Новорожденных и умерших в России будут регистрировать автоматически

Россиянам больше не придется сообщать и заполнять большое количество бумаг после рождения ребенка или смерти одного из родственников, поскольку это будет автоматизировано, пишут "Известия".
Минэкономразвития проанализировало возможность предоставления некоторых государственных услуг в автоматическом режиме. Две из них — регистрация рождения ребенка и смерти человека — в ближайшее время начнут тестировать.
С декабря 2018 года в многофункциональных центрах (МФЦ) можно регистрировать смерть или рождение человека в одном окне и через сайт. Сейчас для регистрации новорожденного необходимо не только написать заявление, но и сопроводить его несколькими документами. Весь пакет бумаг передается в МФЦ или отдел ЗАГСа. Аналогичная ситуация и случае, когда необходима регистрация смерти родственника.
"В настоящее время обсуждаются возможные подходы к переводу указанных услуг в проактивный режим, в том числе в целях разработки необходимых нормативных правовых актов. В качестве пилотных были определены наиболее массовые и социально значимые услуги, процедура предоставления которых позволяет исключить участие заявителя для принятия органами власти необходимых решений", — сообщили в Минэкономразвития.
Если эксперимент будет признан удачным, спектр услуг, предоставляемых в проактивном режиме, расширят.
Комментарии
угу и жди потом ветра в поле
сейчас люди которые делают прописку/выписку через УФМС и ГОСуслуги ждут изменения по 2- 3 недели
а еще в половине случаев вообще теряются документы
Ждем вала исковых заявлений в суд от объявленных умершими))) Ибо на государевой службе зп получают, как видно из недавнего обновления ПО в налоговой, не нормальные программисты, а ламеры...
Написал на сайт, С декабря 2018 года в многофункциональных центрах (МФЦ) можно регистрировать смерть или рождение человека в одном окне, что ты того и все нет тебя. Огромное поле, для аферистов Это есть Россия
Чем ЗАГСы провинились?
Какие там проблемы были при регистрации рождения и смерти?