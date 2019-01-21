Новорожденных и умерших в России будут регистрировать автоматически

Россиянам больше не придется сообщать и заполнять большое количество бумаг после рождения ребенка или смерти одного из родственников, поскольку это будет автоматизировано, пишут "Известия".

Минэкономразвития проанализировало возможность предоставления некоторых государственных услуг в автоматическом режиме. Две из них — регистрация рождения ребенка и смерти человека — в ближайшее время начнут тестировать.

С декабря 2018 года в многофункциональных центрах (МФЦ) можно регистрировать смерть или рождение человека в одном окне и через сайт. Сейчас для регистрации новорожденного необходимо не только написать заявление, но и сопроводить его несколькими документами. Весь пакет бумаг передается в МФЦ или отдел ЗАГСа. Аналогичная ситуация и случае, когда необходима регистрация смерти родственника.

"В настоящее время обсуждаются возможные подходы к переводу указанных услуг в проактивный режим, в том числе в целях разработки необходимых нормативных правовых актов. В качестве пилотных были определены наиболее массовые и социально значимые услуги, процедура предоставления которых позволяет исключить участие заявителя для принятия органами власти необходимых решений", — сообщили в Минэкономразвития.

Если эксперимент будет признан удачным, спектр услуг, предоставляемых в проактивном режиме, расширят.