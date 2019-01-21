Россияне вернулись к докризисному уровню потребления

Уровень потребления в России вернулся к докризисным значениям 2014 года, сообщает Nation News со ссылкой на результаты исследования центра "Ромир".

По данным исследования, россияне стали больше тратить на ремонт, новую мебель и ювелирные украшения, чем в 2018 году.

Также россияне перестали экономить на крупных покупках и средствах на отдых. Объем продаж дорогих туристических туров вырос с 10 до 21%.

Число купивших новый автомобиль сократилось с 4% до 3%. По мнению авторов исследования, россияне стали более качественно ремонтировать свои машины.