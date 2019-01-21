Россияне вернулись к докризисному уровню потребления

Уровень потребления в России вернулся к докризисным значениям 2014 года, сообщает Nation News со ссылкой на результаты исследования центра "Ромир".
По данным исследования, россияне стали больше тратить на ремонт, новую мебель и ювелирные украшения, чем в 2018 году.
Также россияне перестали экономить на крупных покупках и средствах на отдых. Объем продаж дорогих туристических туров вырос с 10 до 21%.
Число купивших новый автомобиль сократилось с 4% до 3%. По мнению авторов исследования, россияне стали более качественно ремонтировать свои машины.
Комментарии
А может просто рост цен, а не потребления???
А можно список тех россиян в студию?
Поспорю. Это не правда. Очереди остались только в продуктовых магазинах.
Спад клиентов и снижение потребительского спроса очевиден, практически во всех сферах обслуживания (кроме ритуальных услуг) спад. К Пасхе подорожает и затормозится вообще всё. Если правительство не примет каких либо мер. Экономическая ситуация возвращается в 90-98 годы. Господствующий класс всё более жесток и изощрён к другому, низшему классу общества.
Не, ну раз эти россияне выбрали себе в вожди прежнего дедушку значится все у них пучком, а потребление растет!!!
Это что-то новенькое! Фейк-ньюс! Нужно привлечь к ответственности!
вранье
в прошлом году в марийке в день тратилось 250-300 рэ в день
в этом уже 250- 400за те же покупки
Чаво они там курят ?
Когда ажиотаж особой категории россиян, которые крутятся у кормушки власти, а их около двадцати процентов, диваны перестанут брать. Большинству населения не до новых диванов, там на грани выживания и молитв к Богу - Господи! Забери дедушку.
Кредиты - не рост.
21.01.2019 10:34
acdc
ПРАВ СТО ПРОЦЕНТОВ Экономическая ситуация возвращается в 90-98 годы. кстатив те года было ВЕСЕЛО в плане жизни
BLATNOI 10:56
ну тогда хоть доллар был по 6 р.
Вранье.
А можно список тех россиян в студию?
у сенатора клищиса только часов на 200 млн.
у сечина главы Роснефти квартира за 2 млрд «5-уровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой»
итд итп
Только стали покупать более дешевые товары, раньше брали самсунги, сони, лж, сейчас больше берут сяоми, тлс, хайсенс.
Продукты подорожали: мясо, рыба, куриный фарш, мандарины продававшиеся якобы со скидкой стали без скидки.. вот так убрали скидки, якобы цены не повышали, смешно смотреть