Получение большей части Южных Курил признали невозможным в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

Японское агентство со ссылкой на правительственные источники передало, что это фактически означает отход от притязаний Японии на четыре острова, включая также Кунашир и Итуруп.

Киодо приводит слова высокопоставленного представителя администрации Абэ о том, что перспективу передачи Японии Кунашира и Итурупа "вряд ли можно назвать реалистичной".

Вместе с тем в 2018 году Россия и Япония уже условились решать проблему мирного договора и оспариваемых Токио островов на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, СССР соглашался передать Японии острова Малой Курильской гряды при условии, что это произойдет только после подписания мирного договора.

Настроившись на урегулирование давнего спора с Россией о принадлежности южных Курил, которые в Японии называют "северными территориями", Синдзо Абэ планирует провести в Москве во вторник, 22 января, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметило агентство Киодо, премьер-министр Японии согласен с тем, что и впредь требовать от России еще и Итуруп с Кунаширом означает риск наткнуться на тупик не только в самих переговорах, но и в получении японцами хотя бы двух островов Малой Курильской гряды. Вместе с тем, власти Японии рискуют вызвать критику у себя в стране, поскольку Токио долгое время настаивал на том, что куда более крупные острова Итуруп и Кунашир являются японской территорией.

После изучения общественного мнения, как отмечается, Абэ должен принять окончательное решение о том, пойдет ли он на сделку с Россией в обмен на Хабомаи и Шикотан. Однако японцы не уверены в том, что с передачей этих двух островов они получат над ними суверенитет, поскольку в Совместной декларации 1956 года это не уточняется.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно, Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южных Курил.