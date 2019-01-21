Получение большей части Южных Курил признали невозможным в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Киодо.
Японское агентство со ссылкой на правительственные источники передало, что это фактически означает отход от притязаний Японии на четыре острова, включая также Кунашир и Итуруп.
Киодо приводит слова высокопоставленного представителя администрации Абэ о том, что перспективу передачи Японии Кунашира и Итурупа "вряд ли можно назвать реалистичной".
Вместе с тем в 2018 году Россия и Япония уже условились решать проблему мирного договора и оспариваемых Токио островов на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, СССР соглашался передать Японии острова Малой Курильской гряды при условии, что это произойдет только после подписания мирного договора.
Настроившись на урегулирование давнего спора с Россией о принадлежности южных Курил, которые в Японии называют "северными территориями", Синдзо Абэ планирует провести в Москве во вторник, 22 января, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметило агентство Киодо, премьер-министр Японии согласен с тем, что и впредь требовать от России еще и Итуруп с Кунаширом означает риск наткнуться на тупик не только в самих переговорах, но и в получении японцами хотя бы двух островов Малой Курильской гряды. Вместе с тем, власти Японии рискуют вызвать критику у себя в стране, поскольку Токио долгое время настаивал на том, что куда более крупные острова Итуруп и Кунашир являются японской территорией.
После изучения общественного мнения, как отмечается, Абэ должен принять окончательное решение о том, пойдет ли он на сделку с Россией в обмен на Хабомаи и Шикотан. Однако японцы не уверены в том, что с передачей этих двух островов они получат над ними суверенитет, поскольку в Совместной декларации 1956 года это не уточняется.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно, Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южных Курил.
Комментарии
Круто нас разводят-вождь отдаст не 4, а лишь 2 острова, поэтому кричите уря и в воздух кепки бросайте!
Вот интересно, если при таком исходе мирный договор будет заключен, а потом когда нибудь японцы решат расторгнуть (например по требованию и угрозами санкций США) острова тоже обратно отдадут?
Почему ВВП не может прямо сказать, что передачи японцам островов Шикотан и Хабомаи не будет ни при каких условиях?!
не является ли передача Шикотана и Хабомаи пересмотром итогов II мировой войны
или это является освобождением от кровавого наследия советского прошлого...
Кончайте сочинять! Надоела безграмотность СМИ и оппов.
"Сан-Франциско Мирный договор с Японией 8.09.1951 г
Подписание
Премьер-министр Японии ЕсидаСигэру в окружении высокопоставленных членов японской делегации подписывает мирный договор 8 сентября 1951 года.
глава II
ТЕРРИТОРИЯ
Статья 2
c) Япония отказывается от всех прав, титулов и притязаний на Курильские острова, а также на ту часть Сахалина и прилегающие к нему острова, над которыми Япония приобрела суверенитет в соответствии с Портсмутским договором от 5 сентября 1905 года."
- Согласно Портсмутского договора "Присоединение к Японии Сахалина (оккупированного японскими войсками накануне открытия конференции в Портсмуте) и Курильских островов."
Все! С юридической стороны обсуждать нечего, вот зачем эту волну поднимают наши СМИ (они точно наши? Мне кажется работают в интересах не России точно.
Больше ни каких обязывающих юрдокументов не подписано.