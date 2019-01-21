ХК "Алтай" открыл счет в матче с "Мордовией", но проиграл

ХК "Алтай" 20 января в первенстве ВХЛ на выезде разгромно проиграл "Мордовии", сообщает пресс-служба барнаульской команды.

Гостям удалось открыть счет во втором периоде. Точным броском на 29 минуте отметился Ковязин.

Однако уже через пять минут табло показывало перевес клуба из Сарнска. Сначала в равнгых составах забил Юнышев, а затем в большинстве — Цицаров.

Последний период только закрепил перевес хозяев. Неотразимые броски Ахметзянова и Юнышева довели счет до разгромного — 4:1.

Таким образом "Мордовия" укрепилась на второй позиции первенства, а "Алтай" пока довольствуется лишь шестым местом.

В других поединках игрового дня до последних секунд сохранялась интрига. ХК "Чебоксары" в родных стенах оказались сильнее "Челнов" — 2:1, а " Красноярские Рыси" в гостях оказались точнее в серии буллитов, чем "Южный Урал – Металлург" — 3:4 ПБ.