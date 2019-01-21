Фото: vk.com/barneos22

Ограничитель высоты вновь сбили в районе старого моста в Барнауле утром в понедельник, 21 января.

Об этом сообщили в паблике barnaul22. "За Старым мостом у КП кто-то сбил ограничитель высоты. Лежит через всю дорогу. Разворачиваемся!", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили данный факт, уточнив, что в данный момент движение на этом участке нормализовано.

Отметим, что повреждение ограничителя высоты происходит не в первый раз. При этом движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено.

Однако водители фур и грузовиков зачастую пренебрегают этим запретом и игнорируют ограничитель высоты.

Между тем, в Упрдор "Алтай" ранее предупреждали: "Нарушители требований дорожных знаков не только обрекают себя на штрафы, размер которых может достигать 300 тысяч рублей, но и подвергают опасности себя и окружающих".

Ограничение для движения большегрузов по старому мосту связано с тем, что переправа находится в неудовлетворительном состоянии.