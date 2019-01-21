Россия закончит испытания экзоскелета в 2019 году

Первый российский пассивный экзоскелет ЭО-1 закончит проходить государственные испытания до конца этого года, передает ТАСС со ссылкой на майора Артема Чистобаева, являющегося старшим научным сотрудником ЦНИИ инженерных войск им. Д. М. Карбышева.

"Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит испытания, предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года, ориентировочно, к концу года будут завершены государственные испытания", — сказал Чистобаев.

Первый опытный образец представили в 2015 году. Активная доработка заняла полтора года. В Сирии экзоскелет применяли при разминировании Пальмиры.

Устройство предназначено для переноски грузов до 50 килограммов. Оно позволяет разгрузить опорно-двигательный аппарат военного. При этом экзоскелет работает без элементов питания, системы управления и датчиков. К примеру, экзоскелет используется при управлении роботом разминирования "Уран-6", чей пульт весит 20 килограммов.