Новую школу на 550 учащихся откроют для барнаульцев в январе

Новая школа по адресу ул. Сиреневая,16 откроет свои двери 22 января, сообщает "Алтайская правда".

Учебное заведение рассчитано на 550 учащихся. Оно включает в себя полностью оборудованные бассейн, библиотеку, спортзал, лаборатории физики и химии, медкабинет и столовую.

Школьники также смогут оценить и некоторые приятные мелочи. Например¸стулья регулируются так, чтобы ребенку любого роста было удобно на них сидеть.

Напомним, что строительство школы стартовало в 2017 году. В него было вложено около 500 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.