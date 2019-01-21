Глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что продолжительность новогодних праздников сможет определять работодатель, но для этого нужно будет посоветоваться с трудовым коллективов, пишет "Российская газета".
Такой законопроект еще не готовится, но он вполне может появиться в ближайшем будущем. "Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства", — отметил Рязанский.
Он подчеркнул, что некоторые коллективы сейчас сами регулируют график рабочих и выходных дней. Например, работники торговли — крупные сетевые магазины не работают 1 и 2 января.
"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", — заявил Рязанский.
Также он отметил, что новогодние каникулы у взрослых и детей совпадают. Поэтому мамам и папам не стоит лежать все 10 дней на диванах, а грамотно организовывать досуг.
Комментарии
Очередной бред.
Нечем заняться, кроме как праздники обсуждать?
должен быть один выходной 1 января, ну максимум два еще 2 января и ни дня больше!
21.01.2019 12:05
- гость -
Если ты бездельник и в рабочие дни отдыхаешь, то тебе и этого много, иди работай, т.е. спи на работе дальше.
А большинству, у которых отпуска нет вообще, т.е.. только на бумаге он существует и которые пашут по 10-12 часов в день -эти праздники как отдушина, хоть передохнуть немного. И 10 дней - это очень хорошо.
Пишу, находясь на больничном, еле отпустили, паши, пока не сдохнешь.
21.01.2019 12:05
- гость -
ты лошадь?
Такое количество выходных гораздо актуальнее и с пользой были бы в теплое время года, чем сейчас лежание на диване и считать дни до копеечной ЗП, которая ни коим образом не способствует отдыху!
Жоржик +10000
мне в стационар документы привозили - работай
уж про просто больничные молчу - за 20 лет работы была по пальцам пересчитать и только с ребенком в крайнем случае, а так все спасибо родителям, бабушка спасала.
У многих это единственный способ отдохнуть, потому что отпуска нет. Такие каникулы есть во всех странах, наша дума решила народ совсем в кабалу загнать?