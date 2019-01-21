Глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что продолжительность новогодних праздников сможет определять работодатель, но для этого нужно будет посоветоваться с трудовым коллективов, пишет "Российская газета".

Такой законопроект еще не готовится, но он вполне может появиться в ближайшем будущем. "Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства", — отметил Рязанский.

Он подчеркнул, что некоторые коллективы сейчас сами регулируют график рабочих и выходных дней. Например, работники торговли — крупные сетевые магазины не работают 1 и 2 января.

"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", — заявил Рязанский.

Также он отметил, что новогодние каникулы у взрослых и детей совпадают. Поэтому мамам и папам не стоит лежать все 10 дней на диванах, а грамотно организовывать досуг.