Фестиваль "Сибирская масленица" пройдет в Алтайском крае 9 марта. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Праздник состоится на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино.

Гости праздника могут попытаться покорить масленичный столб, встать в большой хоровод, покататься на русской печи, поучаствовать в соревнованиях гиревиков и в других конкурсах. Всего на празднике будут работать более 30 анимационных зон. Также гостей ждет праздничный концерт.

Начало праздника — в 12:00. Вход свободный.