"Заряженного" перед работой Соловьева высмеяли в Сети

Пользователи Twitter высмеяли телеведущего Владимира Соловьева за его запись, в которой он сообщил о том, что "зарядился перед работой".

"Зарядился перед работой", — написал Соловьев.

"Вот я не уверен, что это Россия — надпись на асфальте не на русском и велодорожка есть. Возможно, что где-то в Европе", — ответил ему один из комментаторов. "Мне одному кажется,что пейзаж за спиной Владимира Рудольфовича не российский?" — добавил еще один сомневающийся, что Соловьев способен заряжаться на территории России. Появились предположения, что это Италия.

Некоторые пользователи не оценили настрой телеведущего: "Заряжайся, друг, для очередного вешания лапши на уши "рассеянам"… Все зачтется, сам понимаешь", "Правильно делаешь, что за здоровьем следишь. В тюрьме оно тебе пригодится".

Другие посоветовали начать работу с каких-нибудь новых тем: "Заткнитесь хоть на минуту насчет Елены Бойко! В воскресенье, пожалуйста!"

В комментариях усомнились, что Соловьев бегал: "Бегаете в пуховике))) Колотить вы спортсмен", "Это он вышел из машины, сфотографировался и поехал дальше?", "Хорошая форма, значит пора на Эльбрус подняться!", "Не перегружайтесь, а то народ может потерять царя демагогии. Демагог вы знаете кто такой — это тот, кто женщине может доказать, что мягкий лучше твердого".

"Где брови потерял?" — также спрашивают Соловьева.

Ранее Владимир Соловьев пожаловался своим подписчикам на длинные выходные: "Хочется на работу. Мне больше недели уже тяжело отдыхать".