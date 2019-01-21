50 тысяч человек окунулись в купели на Крещение в Алтайском крае

Жители Алтайского края 19 января массово отметили Крещение Господня, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В этом году церковный праздник пришелся на выходной день, поэтому в местах, где организованны купели для омовения днем собралось больше людей, чем обычно.

63 специально подготовленных проруби в общей сложности приняли свыше 50 тысяч жителей региона. Безопасность верующих обеспечивали почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Усилия спасателей, полицейских и медиков дали свои плоды — православный праздник, по официальным данным, не омрачился чрезвычайными происшествиям в местах массового пребывания людей.