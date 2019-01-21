Фото: мобильный репортер Amic.ru

Жительница Барнаула негодует из-за складирования снега во дворе многоэтажного дома по улице Попова.

На минувших выходных женщина обратилась в нашу редакцию через специальную функцию "Мобильный репортер", сообщив: "Замечательно" работают наши службы... Вместо того, чтобы вывести снег... За наши же деньги, скидывают тонны снега в наши дворы! Завалили тропинки, что даже с коляской не пройти... Яркий тому пример во дворе по улице Попова, 98 монолит. И весь этот снег весной будет таять рядом с детской площадкой".

Жительница краевой столицы также сопроводила свое обращение фотографиями, на которых видно, что во дворе действительно складируют снег.