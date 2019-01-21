Фото: мобильный репортер Amic.ru
Жительница Барнаула негодует из-за складирования снега во дворе многоэтажного дома по улице Попова.
На минувших выходных женщина обратилась в нашу редакцию через специальную функцию "Мобильный репортер", сообщив: "Замечательно" работают наши службы... Вместо того, чтобы вывести снег... За наши же деньги, скидывают тонны снега в наши дворы! Завалили тропинки, что даже с коляской не пройти... Яркий тому пример во дворе по улице Попова, 98 монолит. И весь этот снег весной будет таять рядом с детской площадкой".
Жительница краевой столицы также сопроводила свое обращение фотографиями, на которых видно, что во дворе действительно складируют снег.
Комментарии
безобразие
опишите, пожалуйста подробней процесс "негодования"? Ладно снег во дворе, вот каким образом жительница "негодует" это интересно почитать