В православный праздник Крещение Господне не обошли традицию окунания в воды и российские звезды. Кто-то искупался в настоящей ледяной проруби, а кто-то сделал это в теплых странах.
Так, Анастасия Волочкова отметила 20 января свое 43 -летние, перед этим по традиции она окунулась в крещенские воды.
Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео..💨🤣 (пролистните.😉 там смешно🤣) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение
Павел Воля и Ляйсян Утяшева отпраздновали Крещение в Кашмире
Николай Валуев окунулся в прорубь в Ленинградской области
Стас Костюшкин принял участие в крещенских купаниях в первый раз в этом году
Актриса Ксения Алферова
А Игорь Николаев отметил Крещение в Майами
Комментарии
звезды в проруби
как карандаш в стакане..