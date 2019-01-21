В православный праздник Крещение Господне не обошли традицию окунания в воды и российские звезды. Кто-то искупался в настоящей ледяной проруби, а кто-то сделал это в теплых странах.

Так, Анастасия Волочкова отметила 20 января свое 43 -летние, перед этим по традиции она окунулась в крещенские воды.

Павел Воля и Ляйсян Утяшева отпраздновали Крещение в Кашмире

Николай Валуев окунулся в прорубь в Ленинградской области

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 19 Янв 2019 в 11:11 PST

Стас Костюшкин принял участие в крещенских купаниях в первый раз в этом году

Актриса Ксения Алферова

А Игорь Николаев отметил Крещение в Майами