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Алтайский министр транспорта откровенно о дорогах, "Басте" и личной жизни

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава ведомства Александр Дементьев пообщался с журналистами в неформальной обстановке

Фото: Amic.ru

Глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев, кажется, первым из членов правительства региона ввел новую традицию — неформального общения с представителями СМИ. 18 января он за чашкой чая рассказал журналистам о личной жизни, предпочтениях в музыке и литературе, а также о главном — о дорогах и транспорте. Предлагаем вам самые интересные высказывания с прошедшей встречи.

О том, как получил должность

Меня пригласил Виктор Петрович Томенко. Мне было комфортно работать в Счетной палате. Я хотел вернуться в Барнаул. Меня спросили, не рассматриваете ли возможность вернуться в край? А у меня мама здесь живет, теща, сестра. Они переезжать отсюда не хотят. И от этого была постоянная семейная напряженность. Моя мама здесь в Барнауле, а мы с женой там в Воронеже, сын в Москве учится. Так и жили на три субъекта.

О студенческих годах

Чего только не было в студенчестве. Я учился в самое веселое время — с 1992 по 1997 годы. Поэтому про все я вам не расскажу: прокуратура забыла, а руки помнят. На самом деле много чем занимались. Порою разгружали какие-то коробки. Я учился хорошо и даже с отличием закончил строительно-дорожный институт, потом он стал техническим университетом. Основная подработка была в конец сессии – делали проекты по мостам, строительству. Еще мои родители тогда жили в селе, приходилось много помогать им в огороде. Тем более, что у отца было крестьянское хозяйство. Участвовал и в стройотрядах. Штукатур-маляр третьего разряда и каменщик–бетонщик тоже третьего разряда.

О работе в Воронеже

Те задачи, которые были перед мной поставлены губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым, были выполнены практически все. Мы стали участвовать в различных федеральных проектах, включая вход в программу "БКД". Из того, что не получилось — привлечь больше средств федерального бюджета. Но дело в том, что эти деньги стали идти на более крупные транспортные проекты — Керчинский мост и развитие Дальнего Востока.

О ремонте старого моста

Пропускная способность Нового моста около 75−80 тысяч автомобилей. Когда закроем Старый мост, летом там поедут порядка 120 тыс. Красноармейский и Ленинский проспекты "заткнутся". Мы будем вынуждены извиняться перед людьми за то, что у нас нет другого моста.

Обход Барнаула

Надо понимать, что это как покупать машину в кредит. Купишь ее за рубль, а отдавать придется потом два. За счет средств, собранных по системе "Платон", можно компенсировать 75% затрат в рамках реализации государственно-частного партнерства. Сейчас мы уже проходим проверку сметной части. После госэкспертизы мы будем понимать, сколько обход будет окончательно стоить.

Платные парковки

Считаю, что город должен быть более свободным. Но содержать платные дорого. Какой будет их цена? Нужно учитывать доходы наших граждан. Если они будут пустовать, кто их будет содержать тогда? Другое дело, что на пешеходных переходах и газонах не должны парковаться. Автомобили нарушителей надо эвакуировать, например, в Ребриху, чтобы у потом не было желания нарушать еще раз.

О приоритете пешеходов над автомобилистами

Всегда должен быть баланс. Всем должно быть одинаково хорошо. Если плохо, то тоже всем одинаково. Это честно, согласитесь? Я считаю, что есть нормативы, которые необходимо соблюдать.

Об общественном транспорте

В выходные я становлюсь пешеходом. Люблю на трамвае проехать. Сядешь в трамвай "семерочку", едешь и в окошко смотришь. Так хорошо. Мы не собираемся бросать электротранспорт. Сейчас разрабатываем мероприятия для его поддержки. Например, Бийск рассматривает вариант купить от 2 до4 б/у трамвая, которые ездили в Москве. В Барнауле планируется замена оборудования на тяговых подстанциях, которая должна увеличить энергоэффективность на 15−20%. Потом заменим приводы на вагонах, что даст еще 25−30%. Я, работая в Москве, на машине ездил только по выходным. До работы я на общественном транспорте доезжаю за 35 минут, а на автомобиле за 2,5 часа. На машине съездить куда-то в Москве — целая спецоперация.

О велодорожках

Людям на велодорожках ходить не надо, потому что там неудобно ездить велосипедистам. Теперь давайте представим, что мы построили велодорожки. У нас в конце мая снег растаял, а в октябре уже выпал. Потребность в них, конечно, есть, но город — очень сложная структура, которая затрагивает множество интересов. Город очень сложная структура. У нас из более 2 миллионов жителей, порядка 700 тысяч человек живут в Барнауле. Все проблемы сконцентрированы здесь. И надо решать, как дома, то ли окно поменять, потому что из него дует, то ли ребенку велосипед купить. Также как с дорожной сетью. Мы сидим и думаем, как этот тришкин кафтан разделить. И вроде разделили все на свете, а сейчас весеннее обследование пройдет и то, что мы не планировали делать, за зиму развалилось. И думаешь, елки палки.

О центре Барнаула

Я считаю, что центр города должен стать свободнее. Если мы его делаем привлекательным

О решениях проблем

Видение решения проблем есть. Денег — нет.

О перегруженном в автомобилях Барнауле

Пока меня не было 5 лет в городе, машин стало значительно больше. Зато люди стали друг друга пропускать, в том числе на кольцах. Автомобилизация увеличивается не только в городе: раньше в селах было по три машины, а теперь авто в каждом дворе. А дорог изначально не было. При этом по Конституции каждый имеет право на передвижение, и мы вынуждены обеспечить эту автомобилизацию. Хорошо же, что люди стали лучше жить.

О маршрутках

Автобусов малой вместимости в городе должно становиться меньше. Они везут пассажиров мало, а занимают места на дорогах много.

Об отчете Виктору Томенко на заседании правительства

Очень переживал… Я всегда переживаю. Я и с вами сейчас сижу и переживаю.

О резонансном ДТП на проспекте Ленина

Жуткая авария, но если психического учреждения сбежал человек и начинает биться головой об стену. Мы что будем делать? Человека ловить, а не стены пенопластом обклеивать. Не угадать, когда один, нарушая все правила дорожного движения, убьет другого. Вопрос в культуре поведения в отношении друг к другу.

Об увлечениях

Домой приезжаю в 8 вечера. Пока до дома доехал, сделал хозяйственные дела, книжку почитал. Сейчас читаю сборник новелл "Тысяча великих историй мира". Любимый автор — Рылеев. У него очень хорошие поэмы и лирика, посвященная женщинам, которых он любил. Из музыки много что нравится. Мне сын дал несколько флэшек, я слушаю их в машине. Вчера  слушал группу "Кино", сегодня — "Басту". Что завтра — еще не знаю.

О социальных сетях

Социальными сетями пользуюсь, но вы меня там не найдете. Этим надо заниматься, но времени нет. Это планы такие есть. Как настроюсь. Это должно быть интересно, чтобы и вам было интересно зайти посмотреть, например, что я делал на дороге.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.01.2019 11:19
- гость -

Подьезд к вокзалу аэропорту отвратительны.

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