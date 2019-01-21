Названы самые популярные книги у жителей Алтайского края за 2018 год

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова назвала самые востребованные книги 2018 года. В ТОП-20 вошли 44 произведения (на одной строчке располагаются книги, количество читателей которых практически одинаковое).

Рейтинг показал, что барнаульцы отдают предпочтение серьезной отечественной прозе. Единоличным лидером стала Гузель Яхина. Позиции писательницы с бестселлером "Зулейха открывает глаза" укрепились после выхода книги "Дети мои".

Второе место отдано "Лавру" Евгения Водолазкина. Третью ступень пьедестала заняли произведения Алексея Иванова "Ненастье", "Тобол. Мало избранных" и "Тобол. Много званых".

В пятерку лидеров вошли "Бабий ветер" Дины Рубиной и "Не прощаюсь..." Бориса Акунина.

Дэн Браун стал единственным зарубежным автором, вошедшим в первую десятку. Его "Происхождение" заняло шестое место.

Седьмую позицию поделили Ольга Славникова ("Прыжок в длину") и Елена Чижова ("Время женщин"). Восьмую ступень заняли "Обитель" Захара Прилепина, "Патриот" Андрея Рубанова и "Елтышевы" Романа Сенчина.

Классики замкнули ТОП-10. Михаил Булгаков ("Мастер и Маргарита"), Федор Достоевский ("Идиот" и "Братья Карамазовы") и Лев Толстой ("Война и мир") стали девятыми, а Александр Солженицын ("Архипелаг ГУЛАГ") и Михаил Шолохов ("Судьба человека" и "Тихий дон") — десятыми.

С полным списком рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова.