Долги по зарплате оказались в пять раз больше, чем насчитал Росстат

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью "Российской газете" рассказал, что отраслевые профсоюзы ведут свои мониторинги по зарплатам, которые показывают неожиданные для официального мнения результаты.

"Я могу сказать, что методики, которыми пользуется в своей работе Росстат, не учитывают многие критерии, так что разночтения действительно есть. При этом должен сказать, что у профсоюзов, в отличие от Росстата, нет задачи вести сплошное наблюдение — мы отслеживаем именно "горячие точки" и обращаем на них внимание правительства и объединений работодателей", — подчеркнул Шмаков.

Он рассказал, что, к примеру, по уровню долгов по зарплате по стоянию на 1 декабря 2018 года в Орловской области, по данным Росстата, задолженность составляла 8,3 миллиона рублей. А по результатам профсоюзного мониторинга — 44,3 миллиона рублей.

"В Чувашской республике Росстат указал задолженность в размере 12,2 миллиона рублей, а по нашим данным долги в регионе составляют 29,6 миллиона рублей. На Сахалине, по данным Росстата, долгов вообще нет, а по нашим сведениям задолженность там составляет 11,2 миллиона рублей", — отметил Шмаков.