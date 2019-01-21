Алтайские краевое Заксобрание намерено добиться отмены самого высокого тарифа за вывоз мусора в регионе, который установлен в Славгородской зоне. Об этом в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

"Мы будем настойчиво добиваться снижения тарифа по Славгородской зоне. Не только АКЗС, но и органы власти края будет требовать с регионального оператора ещё раз посмотреть на возможность решения этого вопроса", — сказал Романенко.

Он отметил, что в Славгородской зоне проживает более 200 тысяч человек. Это Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевской, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы. Там с 1 января 2019 года установлена плата за вывоз мусора: с одного человека — 111,43 рубля. Плата взимается с каждого жильца. То есть семье из четырех человек придется заплатить в месяц почти 450 рублей только за вывоз мусора.

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Этот тариф почти в два раза больше, чем в Барнауле (66 рублей с человека) и почти в три раза больше, чем в Алейске (36 рублей). Регоператор и власти объясняют это тем, что в зоне предусмотрено мало мест размещения отходов, отчего возникают большие транспортные расходы, которые и отражены в тарифе.