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Автовладельцев хотят обязать получать госномера по прописке

, ИА "Амител"
Нововведение "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа"

Фото: bruzgach.ru

В ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, пишет "Коммерсант".

Как рассказали в Госавтоинспекции, нововведение "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности".

Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Проект опубликован на regulation.gov.ru, где завершается его общественное обсуждение.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.

Как напоминает издание, с 2013 года после покупки автомобиля новый владелец может использовать прежний номер. Как пояснил газете Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в ГИБДД России в 2007-2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. В частности, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Более того, как полагает другой эксперт, это помогло устранить проблему "свой-чужой" в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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