Фото Анастасии Золотаревой

Увидеть сына стоящим на ногах — об этом очень сильно мечтает мама трехлетнего Савушки Виктория. У малыша ДЦП и он не может ходить. Лишь прыгает как зайчик, выставляя руки вперед и затем подтягивая ноги. Чтобы Сава смог пойти, ему нужны постоянные занятия по ЛФК. Только вот они не входят индивидуальную программу реабилитации инвалидов. А значит – платные, и стоят немало. Сейчас семье нужно платить за квартиру, покупать малышу лекарства и дорогое питание, ведь мальчик не может глотать еду и его кормят из бутылочки. И найти сумму в 30 000 рублей кажется просто невозможным. А без занятий Савушка вряд ли когда-нибудь пойдет.

О том, что у Савушки ДЦП, родители узнали, когда малышу было полтора года. Мальчик родился недоношенным – в 31 неделю. Но тогда врачи никакой угрозы не заметили. Лишь предупредили, что у ребенка может быть подвывих ноги.

Со временем Вика стала замечать, что Сава развивается как-то не так. В пять месяцев он еще не держал голову. Потом не начинал ползать. Вика начала требовать от врачей полного обследования и лечения. Чего-то удалось добиться. Но то, что ребенку с ДЦП необходим массаж и лечебная физкультура, она узнала не от врачей. А от мам, дети которых тоже с таким диагнозом.

"Если бы не промедление врачей, сейчас, возможно, было бы все по-другому," — с болью в голосе говорит Вика и смотрит пристально на маленького Саву.

Малыш сидит на кровати, подогнув под себя ноги. Правда, врачи запретили так, но по-другому он не может. С любопытством он смотрит на фотографа и радостно улыбается перед объективом. Он словно понимает, что ему нужно выглядеть на снимках хорошо. В один момент он останавливает сьемку и с трудом, но очень по-деловому говорит: "Подождите, у меня сопельки текут." Берет платочек, вытирает нос и уже снова готов фотографироваться, лишь иногда игриво закрывает лицо платком.

Савушка – обычный ребенок, который хочет играть и радоваться жизни. Вот только судьба распорядилась так, что возможности его ограничены. И теперь его мама и папа стараются сделать все, чтобы физически развить сыночка. Раз в два месяца оплачивают курс массажа, постоянно приобретают лекарства. К прошлому лету смогли с трудом собрать денег на курс ЛФК.

Тогда они жили в своей квартире в аварийном доме, который должны были расселить еще в 2013 году. Платили за коммуналку и могли откладывать помаленьку средства. Но к осени поняли, что жить в этом доме уже невозможно и переехали на съемную квартиру.

Администрация города готова компенсировать затраты на аренду. Квартира в аварийном доме в собственности не только у Вики, но и у родственников. Согласия на расселение она добивается через суд. Пока за квартиру приходится платить из собственных средств, так что эту зиму семье нужно как-то продержаться.

Лечебная физкультура Савушке очень помогла и теперь он может немного сидеть и стоять с ходунками. Но из курса у них осталось всего два занятия.

Когда речь заходит об этом, в голосе Вики появляются переходящие на крик нотки. От слез, подступающих к горлу. А речь становится такой быстрой, что слова не всегда удается уловить сразу. Волнение и страх за Савушку. За то, что достигнутый прогресс пропадет, и ее сын никогда не сможет ходить сам.

Вика берет малыша на руки, крепко обнимает, а потом говорит:

"Если будет нужно, я сама буду пытаться делать с ним упражнения. Но мне страшно, что я могу причинить ему вред, я же не врач. Да и слышать, как он кричит от боли… Для материнского сердца это невыносимо!"

Именно поэтому, из-за страха за сына, за его здоровье, его будущее, Вика решилась обратиться в фонд, там она призналась, что для себя помощи бы никогда не попросила.

Курс ЛФК в центре физического развития для детей "Оранжевая пантера" на три месяца стоит 30 000 рублей. В этот курс входит три разных занятия – общая физическая подготовка, занятие на тренажере Гросса и круговая растяжка.

Вика надеется, что фонд сможет оплатить хотя бы месяц занятий.

Сумма сбора – 30 000 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "Савушке":

- пожертвование через сайт: www.fondoblaka.com/pozhertvovat;

- через сбербанк-онлайн №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанного к вашей карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей);

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, мы содержим расчетный счет в Альфа-Банке и также все поступления адресные от физических лиц мы публикуем в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.



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Сайт фонда: www.fondoblaka.com

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