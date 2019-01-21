Глава "Киевского патриархата" Филарет в эфире телеканала ТСН рассказал, что Украине удастся забрать Почаевскую и Киево-Печерскую Лавру, которые принадлежат УПЦ Московского патриархата, благодаря принятому Радой новому механизму, сообщает телеканал "360".

В декабре 2018-го в Киеве состоялся "объединительный собор", по итогам которого на Украине была создана "новая церковь". Киев получил томос об автокефалии от Константинопольского патриархата 6 января.

По словам Филарета, УПЦ МП должна создать братию и зарегистрироваться как Российская православная церковь, как это предписывает новый закон.

"Они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в том числе и Лавры", — разъяснил Филарет.

Он добавил, что Киево-Печерская Лавра относится к святыням Украины, и потому должна принадлежать не российской церкви, а украинской.

Филарет был лишен сана Русской православной церковью в 1992 году после объявления о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Через пять лет его предали анафеме. В Церковном обращении Филарет восстановлен решением Константинопольского патриархата в октябре 2018 года.