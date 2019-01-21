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Многочисленные нарушения законодательства выявлены в деятельности барнаульской компании-перевозчика в лице ООО "Евробус-Плюс" после проведения проверки, инициированной в связи с ДТП с участием автобуса №35, в котором пострадали два десятка человек.

Напомним, что авария случилась вечером на площади Октября 19 декабря прошлого года, когда водитель автобуса маршрута №35 допустила столкновение со столбом. В результате ДТП пострадали 20 человек.

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В этой связи по линии прокуратуры и Следственного комитета были организованы проверки.

Как установили прокуроры, в деятельности ООО "Евробус-Плюс" вскрыты нарушения трудового законодательства, а также законодательства в области безопасности дорожного движения.

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"Установлено, что работодателем принимаются на работу и допускаются к управлению транспортными средствами водители без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Выявлены факты неисполнения работодателем требований трудового законодательства при проведении расследования несчастных случаев на производстве, нарушении сроков создания соответствующих комиссий. В трудовых договорах с работниками в нарушение закона не указаны сроки выплаты заработной платы, отсутствуют сведения об условиях труда на рабочем месте. Проверкой технического состояния транспортных средств выявлены случаи управления водителями организации автобусами, в которых имелись технические неисправности, препятствующие допуску их на линию", — констатируют в надзорном ведомстве.

Кроме того, правоохранители нашли в парке транспортных средств перевозчика автобус с повреждением, запрещающим эксплуатацию.

Руководству компании внесены представления, а виновные лица ООО "Евробус-Плюс" привлечены к административной ответственности.

"Устранение нарушений закона остается на контроле прокуратуры города", — резюмируют в ведомстве.