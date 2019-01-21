Фото: vk.com/barneos22
Многочисленные нарушения законодательства выявлены в деятельности барнаульской компании-перевозчика в лице ООО "Евробус-Плюс" после проведения проверки, инициированной в связи с ДТП с участием автобуса №35, в котором пострадали два десятка человек.
Напомним, что авария случилась вечером на площади Октября 19 декабря прошлого года, когда водитель автобуса маршрута №35 допустила столкновение со столбом. В результате ДТП пострадали 20 человек.
Читайте также: Уголовное дело могут возбудить после ДТП с участием автобуса в Барнауле
В этой связи по линии прокуратуры и Следственного комитета были организованы проверки.
Как установили прокуроры, в деятельности ООО "Евробус-Плюс" вскрыты нарушения трудового законодательства, а также законодательства в области безопасности дорожного движения.
Читайте также: Названа причина ДТП с автобусом на площади Октября в Барнауле
"Установлено, что работодателем принимаются на работу и допускаются к управлению транспортными средствами водители без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Выявлены факты неисполнения работодателем требований трудового законодательства при проведении расследования несчастных случаев на производстве, нарушении сроков создания соответствующих комиссий. В трудовых договорах с работниками в нарушение закона не указаны сроки выплаты заработной платы, отсутствуют сведения об условиях труда на рабочем месте. Проверкой технического состояния транспортных средств выявлены случаи управления водителями организации автобусами, в которых имелись технические неисправности, препятствующие допуску их на линию", — констатируют в надзорном ведомстве.
Кроме того, правоохранители нашли в парке трансопртных средств перевозчика автобус с повреждением, запрещающим эксплуатацию.
Руководству компании внесены представления, а виновные лица ООО "Евробус-Плюс" привлечены к административной ответственности.
"Устранение нарушений закона остается на контроле прокуратуры города", — резюмируют в ведомстве.
Комментарии
и что контракт расторгнут или такое против фирмы депутата не допустимо, а можно только пальчиком погрозить и немножко штрафов выписать?
бгг. других копните. ничуть не лучше
Кто бы мог подумать!!! Поистине неожиданно!!!