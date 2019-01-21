Алтайская пенсионерка потеряла 30 тысяч рублей при продаже дачи

67-летняя жительница Новоалтайска лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам, сообщили в ГУ МВД Росси по Алтайскому краю.

Началось все с того, что пенсионерка захотела продать дачу. Для этого она разместила объявление в Интернете.

Вскоре пожилой женщине позвонил неизвестный и заверил ее, что готов внести предоплату. Поверив собеседнику, она проследовала к ближайшему банкомату и под диктовку злоумышленника выполнила требуемые операции.

Сначала горожанке пришло сообщение, что на ее счет зачислено 240 тысяч рублей. Затем ей снова позвонил незнакомец, представившийся на этот раз сотрудником банка. Он попросил гражданку вернуть по ошибке зачисленные на ее счет средства.

Только отправив 30 тысяч рублей пенсионерка догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию.

Как выяснилось, под диктовку мошенника, женщина изначально сама себе отправила 240 тысяч рублей, что и дало аферистам возможность разыграть спектакль о "по ошибке зачисленных средствах".

Сейчас полицейские устанавливают личности преступников. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа со значительным ущербом).