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Администрация Бийска намерена первым из городов Алтайского края пойти по модному пути покупки б/у трамваев и троллейбусов, которые до этого ездили в Москве. Ранее к такой практике прибегали во многих российских городах, включая соседний Омск. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на встрече с журналистами.

"Мы не собираемся бросать электротранспорт. Сейчас разрабатываем мероприятия для его поддержки. Например, Бийск рассматривает вариант купить от 2 до 4 б/у трамвая, которые ездили в Москве", — отметил министр.

Также в Барнауле в 2019 году произойдет замена оборудования на тяговых подстанциях, которая должна увеличить энергоэффективность на 15−20%. Потом заменим приводы на вагонах, что даст еще 25−30%.

В целом Александр Дементьев уверен, что общественный транспорт необходимо сохранить и развивать в Барнауле. В перспективе — выделить для него отдельную полосу в центре города. Сам же министр регулярно в выходные дни отказывается быть автомобилистом и пересаживается в общественный транспорт.

"В выходные я становлюсь пешеходом. Люблю на трамвае проехать. Сядешь в трамвай "семерочку", едешь и в окошко смотришь. Так хорошо. Я, работая в Москве, на машине ездил только по выходным. До работы я на общественном транспорте доезжаю за 35 минут, а на автомобиле за 2,5 часа. На машине съездить куда-то в Москве — целая спецоперация", — сказал он.

Отметим, что проблема износа транспорта — актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов около 85%. За последние 5 лет в Барнауле не был куплен ни один электротранспорт. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку транспорта.

Ранее Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова предложила разработать государственную программу обновления общественного транспорта. Соответствующее обращение она направила премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам парламентария, россияне часто обращаются к ней с жалобами на перебои в работе общественного транспорта и закрытие сообщения между небольшими поселениями. Депутат уверена, что эффективность общественного транспорта напрямую зависит от его состояния.