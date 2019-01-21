Двое россиян собрали самолет и разбились, пролетев километр

В Республике Марий Эл легкомоторный самолет жестко приземлился на насыпь возле железнодорожных путей, два пострадавших пилота госпитализированы, сообщает местный МЧС.

По данным ведомства, частный легкомоторный двухместный самолет совершил вынужденную посадку днем в воскресенье, 20 января. Происшествие произошло в 3 километрах южнее поселка Шелангер вне населенных пунктов.

Как сообщается в СМИ, мужчины собрали свой самолет и отправились в полет. Пролетев один километр они упали на насыпь. При падении оба пилота получили серьезные травмы. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.