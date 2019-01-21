Центр исторических реконструкций хотят создать в Алтайском крае

Алтайское археологическое общество планирует организовать в Чарышском районе центр исторических реконструкций, сообщает "Алтайская правда".

Предполагается, что в нем местные жители смогут поучаствовать в научной деятельности археологов. В частности, им позволят помогать проводить раскопки культурных артефактов.

Населению позволят не только подержать в руках древности, но и попробовать изготовить их аналоги. Это будет способствовать популяризации науки, уверены инициаторы.

Чтобы воплотить идею в жизнь, археологическое общество арендовало несколько гектаров земли и построило там баню. По мере финансирования проекта ее дополнят столовой и конференц-залом.

В дальнейшем на площадке воссоздадут древнее поселение, включающее такие жилища как аил, землянку и полуземлянку. Там собираются реконструировать быт, культуру и искусство наших предков.

"Человек приезжает на реальный объект культурного наследия, отправляется на настоящие раскопки, — рассуждает глава археологического общества Михаил Сафронов. — Допустим, нашли древнюю керамику в захоронении – уже через день изготовили аналог".

Получить средства на реализацию проекта археологи рассчитывают за счет президентского гранта. Документы, необходимые для участия в нем, уже подготовлены.