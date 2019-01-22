На Алтае начинает работу уникальный проект, совместивший в себе интернет-магазин эко-продукции, произведенной в нашем крае, и портал о путешествиях по Алтаю.

В последнее время Алтай становится все популярнее, но в первую очередь как туристический регион. Между тем, на Алтае работает большое количество компаний, производящих эко-товары самого высокого качества, которые в силу ряда причин не могут попасть на полки федеральных торговых сетей. Это касается даже уникального алтайского меда. Решить проблему способен стремительно набирающий популярность формат интернет-торговли. Именно благодаря интернету, алтайские эко-товары станут доступными для жителей всей России!

- Безусловно в работе ALTAY.RU важна коммерческая составляющая, но одновременно проект будет решать задачу продвижения и популяризации алтайской эко-продукции, — говорит учредитель и главный редактор проекта Александр Михельсон. — Кроме того, ключевой принцип работы — на полки интернет-магазина попадут только лучшие, тщательно отобранные товары от проверенных производителей. Это тоже позитивно скажется на имидже алтайских производителей и безусловно внесет свой позитивный вклад в продвижение нашего региона.

Тревел-раздел проекта уже сейчас состоит из более чем 100 оригинальных текстов с описаниями главных туристических достопримечательностей, районов Алтайского края и Республики Алтай, большого количества красочных фотогалерей и видео сюжетов. Материалы о путешествиях будут активно добавляться, в том числе, благодаря активному продвижению проекта в социальных сетях.