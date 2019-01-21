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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества в отношении своей соседки по подъезду, которой он вернул долг билетами "Банка приколов".

Как сообщили в краевой прокуратуре, в конце прошлого года обвиняемый решил обманным путем завладеть деньгами своей знакомой по подъезду.

"Разработав преступный план и достоверно зная, что он ей должен ранее занятые ему денежные средства в сумме 3000 рублей, он решил под предлогом возврата долга ввести ее в заблуждение и обменять "сувенирные" копии билета банка России на настоящие. Подыскав необходимые копии билета банка у себя дома номиналом 2000 "дублей" и 5000 "дублей", он в короткий промежуток времени дважды якобы частично возвращал долг, тем самым обменял указанные копии денежных средств на настоящие в сумме 4000 рублей", — приводят обстоятельства совершенного преступления в правоохранительном ведомстве.

Лишь спустя сутки женщина обнаружила, что стала жертвой обмана. В итоге мужчину обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд.